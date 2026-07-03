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Леау прокомментировал победу над "Хорватией" в 1/16 финала ЧМ

Полузащитник сборной Португалии Рафаэль Леау поделился эмоциями от прохода команды в 1/8 финала ЧМ, победив Хорватию.
Фото: Getty Images
"Все действовали как единое целое, и именно это принесло нам победу. Мы верили с самого начала. Был и ещё один решающий фактор — Диогу Жота, который всегда с нами и который нам помог", - цитирует Леау A Bola.


Напомним, сегодня, 3 июля, в день годовщины смерти португальского игрока Диогу Жоты, сборная Португалии обыграла Хорватию со счётом 2:1 в матче 1/16 финала чемпионата мира - 2026 и пробилась в следующий раунд турнира, где сыграет с Испанией.

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