Полузащитник сборной Аргентины высказался о предстоящем матче с Кабо-Верде

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль поделился ожиданиями от матча 1/16 финала ЧМ с Кабо-Верде.

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"Завтрашняя игра – последняя, именно так я к этому отношусь. И я сделаю всё возможное, чтобы она не стала такой, и чтобы впереди были ещё матчи – таков мой настрой", - сказал де Пауль ESPN.

Матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Кабо-Верде состоится завтра, 4 июля, в 01:00 по московскому времени на стадионе "Хард Рок". Встречу обслужит судейская бригада Дрю Фишера.