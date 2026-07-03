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Полузащитник сборной Аргентины высказался о предстоящем матче с Кабо-Верде

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль поделился ожиданиями от матча 1/16 финала ЧМ с Кабо-Верде.
Фото: Getty Images
"Завтрашняя игра – последняя, именно так я к этому отношусь. И я сделаю всё возможное, чтобы она не стала такой, и чтобы впереди были ещё матчи – таков мой настрой", - сказал де Пауль ESPN.


Матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Кабо-Верде состоится завтра, 4 июля, в 01:00 по московскому времени на стадионе "Хард Рок". Встречу обслужит судейская бригада Дрю Фишера.

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