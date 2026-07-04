Дзюба: Роналду как Саша Овечкин. Таких больше не будет

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- Я за Криша. Аршавин считает, что Криштиану вредит команде? Андрей Сергеевич в 31-32 закончил вообще. А Роналду забивает мячи и тащит команду. Он и через 10 лет будет забивать, его задача не много бегать. Роналду как Саша Овечкин. Таких больше не будет. Мы должны наслаждаться. Те, кто говорит, что Криштиану - пассажир, никогда не станут таким как он, - передаёт слова Дзюбы "Спорт-Экспресс"

По мнению Дзюбы, даже в 41 год Роналду продолжает приносить огромную пользу своей команде, а сравнивать его можно только с такими выдающимися спортсменами, как Александр Овечкин.В 1/16 финала мирового первенства португальцы обыграли Хорватию со счётом 2:1 и вышли в следующий раунд турнира, где встретятся со сборной Испании.