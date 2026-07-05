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Аршавин: на ЧМ-2026 в США команды обыскивали как преступников

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что в США участников ЧМ-2026 досматривали "как преступников".
Фото: Getty Images
По словам Аршавина, атмосфера турнира заметно отличается в зависимости от страны-хозяйки. Если в Мексике чемпионат мира ощущается как большое футбольное событие, то в США такого впечатления у него не возникло.

"Когда сборные приезжали в США, их обыскивали как преступников", — заявил Аршавин.

При этом экс-футболист подчеркнул, что серьезных претензий к организации турнира у него нет. Он отметил высокий уровень проведения ЧМ и отдельно похвалил работу арбитров на турнире.

Источник: "Чемпионат"

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