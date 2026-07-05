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"Как обычно левый пенальти поставили". Быстров заявил, что Роналду "тащат" на ЧМ-2026

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров намекнул, что арбитры помогают Криштиану Роналду на чемпионате мира.
Фото: Global Look Press
По мнению Быстрова, победа португальцев над хорватами далась непросто, однако ключевым эпизодом встречи стало назначение спорного пенальти в ворота хорватов.

"Им как обычно поставили левый пенальти. Самое интересное, что на этом чемпионате вообще не свистят такие, а тут опять VAR вмешался — помогли Криштиану, тащат куда-то наверх", — заявил Быстров.

Кроме того, экс-футболист отметил, что, несмотря на выход Португалии в 1/8 финала, считает Испанию фаворитом предстоящего противостояния.

Португалия обыграла Хорватию со счетом 2:1 благодаря голам Криштиану Роналду и Гонсалу Рамуша. Уже 6 июля португальцы встретятся с Испанией в борьбе за путевку в четвертьфинал мундиаля.

Источник: "Чемпионат"

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