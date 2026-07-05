Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Парагвай
0 - 1 0 1
ФранцияЗавершен
Бразилия
23:00
НорвегияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 1 1 1
ХимнасияЗавершен

Канчельскис: нефутбольные, глупые люди начинают критиковать Роналду

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался об игре Криштиану Роналду на текущем ЧМ.
Фото: Getty Images
Андрей Канчельскис не может понять людей, которые критикуют Криштиану Роналду за его игру на ЧМ-2026.

"Я не могу понять тех, кто продолжает критиковать Роналду. Криштиану 41 год, он играет на чемпионате мира и уже забил три гола. А эти нефутбольные, глупые люди начинают его критиковать.
Они сами в футбол-то хоть играли? Просто интересно понять этих людей. На таких футболистов нужно равняться и стремиться к тому, что они демонстрируют", - сказал Канчельскис Metaratings.

Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии в августе 2003 года. Всего за национальную команду нападающий провел 232 матча, забил 146 голов и отдал 46 результативных передач.

В рамках чемпионата мира-2026 41-летний футболист сыграл в четырех встречах и забил 3 гола. Во всех матчах мундиаля Роналду выходил в стартовом составе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится