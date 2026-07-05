"Ты хочешь меня поцеловать?" Игрок "Динамо" - о диалоге с Мбаппе

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"Я почти не слышал, что мне говорил Мбаппе. Помню, он мне сказал: "Что? Хочешь меня поцеловать?" А я ему: "Ну, раз уж ты здесь…" (смеется). Он заявил, что мы играли грязно. Но мы просто выполняли свою работу. Мы выложились на поле без остатка", - сказал Касерес TyC Sports.

Касерес заявил, что футболисты сборной Парагвая выложились в матче против Франции на 100%.Сегодня, 5 июля, состоялся матч в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Парагвая и Франции. Европейская национальная команда одержала победу со счетом 1:0 и прошла в следующий этап мундиаля. Голом за Францию отличился Килиан Мбаппе.Хуан Касерес вышел на игру в стартовом составе и провел на поле весь матч.