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Нападающий "Пари НН" может перейти в "Динамо" Мх

Футболист близок к подписанию контракта с новым клубом.
Фото: ФК "Пари НН"
По информации источника, футболист согласовал условия личного соглашения с махачкалинским "Динамо". Сделка находится на финальной стадии.

Даниил Лесовой выступает в составе "Пари НН" с июля 2025 года. В прошедшем сезоне за клуб левый вингер провел 30 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро. Соглашение футболиста с "Пари НН" рассчитано до конца июня 2028 года.

Источник: журналист Анар Ибрагимов

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