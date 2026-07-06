Булыкин: думаю, "Краснодар" вылетит из большой борьбы за титул

"Я думаю, "Краснодар" вылетит из большой борьбы за титул. Если проведут хорошую трансферную политику, то, может быть, ещё поборются.Либо примут другую стратегию - будут растить своих воспитанников и играть ими. Как хотел этого Галицкий и как делает "Локомотив", - сказал Булыкин "Советскому спорту".
По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги "Краснодар" занял второе место в турнирной таблице, набрав 66 очков в 30 матчах. Подопечные Мурада Мусаева отстали от петербургского "Зенита" на два балла. Всего в чемпионате "быки" одержали 20 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения.