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Булыкин: думаю, "Краснодар" вылетит из большой борьбы за титул

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о текущем составе "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
Дмитрий Булыкин заявил, что при хороших летних трансферах "быки" способны поучаствовать в чемпионской гонке следующего сезона.

"Я думаю, "Краснодар" вылетит из большой борьбы за титул. Если проведут хорошую трансферную политику, то, может быть, ещё поборются.
Либо примут другую стратегию - будут растить своих воспитанников и играть ими. Как хотел этого Галицкий и как делает "Локомотив", - сказал Булыкин "Советскому спорту".

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги "Краснодар" занял второе место в турнирной таблице, набрав 66 очков в 30 матчах. Подопечные Мурада Мусаева отстали от петербургского "Зенита" на два балла. Всего в чемпионате "быки" одержали 20 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

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