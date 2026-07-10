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Испания и Бельгия объявили стартовые составы на четвертьфинал ЧМ-2026

Определились стартовые составы сборных Испании и Бельгии на четвертьфинальный матч чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА

Испания: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри, Ольмо, Руис, Ямаль, Баэна, Оярсабаль.

Бельгия: Куртуа, Кастань, Нгой, Мехеле, Де Кёйпер, Тилеманс, Раскин, Де Брёйне, Доку, Троссард, Де Кетеларе.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победившая команда в полуфинале встретится со сборной Франции.

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