Испания и Бельгия объявили стартовые составы на четвертьфинал ЧМ-2026

Определились стартовые составы сборных Испании и Бельгии на четвертьфинальный матч чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА



Испания: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри, Ольмо, Руис, Ямаль, Баэна, Оярсабаль.



Бельгия: Куртуа, Кастань, Нгой, Мехеле, Де Кёйпер, Тилеманс, Раскин, Де Брёйне, Доку, Троссард, Де Кетеларе.



Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победившая команда в полуфинале встретится со сборной Франции.