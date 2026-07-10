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Мексиканский клуб начал с "Локомотивом" переговоры по Монтесу - источник

Сесар Монтес может покинуть московский "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
Как пишет журналист Карлос Кордова, мексиканский "Крус Асуль" начал переговоры по трансферу защитника и рассчитывает оформить сделку уже этим летом. Сообщается, что клуб готов предложить за 29-летнего футболиста около 8 миллионов евро. Дополнительным аргументом в пользу перехода может стать возможное подписание "Крус Асулем" брата игрока Алана Монтеса.

За "Локомотив" мексиканец играет с 2024 года. За это время он принял участие в 49 матчах, отметившись шестью забитыми мячами и двумя ассистами на партнёров.

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