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Червиченко восхитился игрой Месси на ЧМ-2026

Андрей Червиченко восхитился игрой Лионеля Месси на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
Экс-президент "Спартака" отметил характер капитана сборной Аргентины, который помог своей команде совершить невероятный камбэк в матче с Египтом.

- Месси - гениальный футболист! Человек несгибаемой воли. Казалось, Месси не забил пенальти, не везёт, команда горит 0:2, и всё равно умудряется переломить игру, сравнять счёт и дожать соперника, - передаёт слова эксперта "Чемпионат".

Встреча 1/8 финала складывалась для аргентинцев крайне неудачно: к 79-й минуте они уступали Египту со счетом 0:2, однако сумели вырвать победу - 3:2. Теперь в четвертьфинале действующие чемпионы мира сыграют против сборной Швейцарии.

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