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Пономарев - о чемпионстве Испании: все по делу. Ребятки живенькие, бегунки

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info победу сборной Испании в финале чемпионата мира.
Фото: ФИФА
По мнению ветерана, южноамериканцы изначально рассчитывали довести встречу до серии пенальти и практически не угрожали чужим воротам.

- Все по делу. Аргентина, видимо, надеялась на серию пенальти. Она вроде и вышла с таким настроем на эту встречу. У них толком ни одного удара не было. Все закономерно: испанцы владели инициативой, владели мячом и территорией и ждали момента, чтобы забить гол. А у Аргентины Месси уже совсем не свеженький был. Испанская же сборная - ребятки живенькие, бегунки, - сказал эксперт.

Испанцы выиграли финал со счётом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.

Алина Гущина, Rusfootball.info

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