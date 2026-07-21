Экс-игрок "Рубина" Навас оценил победу Испании в финале чемпионата мира

Сесар Навас заявил, что успех сборной Испании на чемпионате мира - 2026 не вызывает вопросов.

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- Испания доминировала над Аргентиной на протяжении всего матча. Де ла Фуэнте довёл сборную до совершенства. Это великолепная команда. Вся наша страна счастлива, - приводит слова Наваса Metaratings.ru

По мнению экс-футболиста "Рубина", команда Луиса де ла Фуэнте была сильнее Аргентины по всем статьям.По итогам решающего поединка испанцы завоевали второй титул чемпионов мира в своей истории. Судьбу встречи решил точный удар Феррана Торреса на 106-й минуте дополнительного времени, благодаря которому "Красная фурия" одержала минимальную победу со счётом 1:0.