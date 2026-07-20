Футболист "Балтики" - о целях на сезон: наши ожидания – наши проблемы

- У нас такая политика, что мы идём и действуем от игры к игре. Наши ожидания – наши проблемы. Будем стараться выигрывать в каждом матче, посмотрим, куда заберёмся, - цитирует Беликова Metaratings.
По итогам сезона-2025/26 калининградская "Балтика" заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков в 30 встречах. Это был первый сезон балтийцев после возвращения из Первой Лиги.
В первом туре чемпионата России сезона-2026/27 команда Андрея Талалаева сыграет на выезде с ЦСКА. Встреча состоится в пятницу, 24 июля, в 20:00 по московскому времени.