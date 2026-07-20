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Абаскаль прокомментировал победу сборной Испании на ЧМ-2026

Экс-тренер "Спартака" Гильермо Абасклаь высказался о победе сборной Испании на ЧМ-2026.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Абаскаля, Испания хороша и не оставила Аргентине шансов.

- Испания невероятно хороша. Просто без шансов для Аргентины, Франции или Португалии.

Испания это заслужила: футбол, который показывала сборная, и уверенность в своих действиях просто потрясают, - цитирует Абаскаля Sport24.

В финале чемпионата мира-2026 национальная команда Испании одержала победу над сборной Аргентины со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Ферран Торрес. Напомним, что испанцы также являются действующими чемпионами Европы. До этого "Красная Фурия" становилась чемпионом мира в 2010 году.

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