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Абаскаль прокомментировал победу сборной Испании на ЧМ-2026
Сегодня, 19:16
Экс-тренер "
Спартака
" Гильермо Абасклаь высказался о победе сборной Испании на ЧМ-2026.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Абаскаля, Испания хороша и не оставила Аргентине шансов.
- Испания невероятно хороша. Просто без шансов для Аргентины, Франции или Португалии.
Испания это заслужила: футбол, который показывала сборная, и уверенность в своих действиях просто потрясают, - цитирует Абаскаля
Sport24
.
В финале чемпионата мира-2026 национальная команда Испании одержала победу над сборной Аргентины со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Ферран Торрес. Напомним, что испанцы также являются действующими чемпионами Европы. До этого "Красная Фурия" становилась чемпионом мира в 2010 году.
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Гильермо Абаскаль
Спартак
Сборная Испании
Опубликовал:
Даниил Нахлёсткин
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