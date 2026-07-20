Футболист ЦСКА Глебов: Роналду - второй футболист после Месси

- Я никогда не приму это сравнение. По футбольным качествам нет футболиста сильнее Месси. Если объективно посмотреть на матч с его участием, то он всё умеет. Всё, что ты можешь придумать в своей голове, Месси исполнит.
Не скажу, что Роналду плохой, но для меня он второй футболист после Лионеля, - цитирует Глебова "Матч ТВ".
Напомним, что национальная команда Аргентины, капитаном которой является Лионель Месси, дошла до финала чемпионата мира-2026, где уступила Испании со счетом 0:1. Месси на мундиале записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи в восьми встречах.
Сборная Португалии с Криштиану Роналду дошла до 1/8 финала турнира и уступила испанцам со счетом 0:1. Португальский форвард на мундиале вышел на поле в пяти встречах и записал на свой счет три забитых мяча.