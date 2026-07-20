Полузащитник "Динамо": Тюкавин - кумир моего детства, был уверен, что он не уедет в "Зенит"

- Тюкавин — главная звезда "Динамо" как на поле, так и вне его. Я был уверен, что он не уедет в "Зенит" и останется в клубе.
С детства был фанатом Тюки, для меня только в радость играть с ним на одном поле, - цитирует Маринкина "Советский спорт".
Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно хотел приобрести форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина. По информации СМИ, петербуржцы предлагали за трансфер около 25 миллионов евро.
В минувшем сезоне нападающий провел за бело-голубых во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 13 забитых мячей и 6 результативных передач. Его контракт со столичным клубом рассчитан до лета 2030 года.