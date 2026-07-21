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Президент УЕФА отказался посещать финал ЧМ-2026 из-за решения ФИФА

УЕФА оказался недоволен решением ФИФА допустить Фоларина Балогуна к матчу плей-офф чемпионата мира - 2026.
Фото: Getty Images
Как сообщает The Times, на фоне этого конфликта Александер Чеферин отказался посещать финал турнира.

Форвард сборной США получил красную карточку во встрече 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной, однако его дисквалификацию временно отменили. Благодаря этому Балогун сыграл против Бельгии в 1/8 финала, где американцы уступили со счётом 1:4. Решение могло последовать после разговора Дональда Трампа с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

В УЕФА и Федерации футбола Бельгии сочли, что такой шаг противоречит регламенту.

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