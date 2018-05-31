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Сергей Рыжиков: в новом сезоне Бердыев выстроит отличную команду

Бывший вратарь сборной России Сергей Рыжиков считает, что у "Рубина" сезон-2018/19 должен быть более удачным, чем минувший, который стал для команды переходным.

"Курбан Бекиевич стал сдержаннее реагировать на ошибки игроков. Хотя раньше на теоретических занятиях мог так полыхнуть, что хоть пожарных вызывай. Почему после возвращения Бердыева сезон не стал для "Рубина" прорывом? Ему достался не тот "Рубин", который он хотел видеть. Пришлось все переделывать на ходу: кого-то продавать, с кем-то договариваться, кого-то приглашать. В итоге получился переходный сезон. А вот в предстоящем чемпионате, думаю, Курбан Бекиевич выстроит отличную команду. Да мы уже и весной играли неплохо", - цитирует Рыжикова "Спорт-Экспресс".
Теги: Рыжиков Бердыев Рубин
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