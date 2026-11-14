Сафонов высказался о пропущенных голах в игре со сборной Узбекистана

Я действовал по угрозам, условно. Была угроза того, что может быть рикошет от защитника. Я ждал, пока его пролетит. Он убрал ногу. По итогу я реагировал просто на мяч, который вылетал".
Товарищеский матч, в котором сборная Узбекистана принимала на своем поле национальную команду России, состоялась в минувший четверг, 12 ноября. Игра проходила в Ташкенте на стадионе "Пахтакор" и закончилась волевой победой гостей со счетом 3:2. Россияне проигрывали 0:2 до 70-й минуты, после чего сумели совершить камбэк, трижды забив за девять минуте.
Напомним, хозяева поля поразили ворота Матвея Сафонова на пятой и 46-й минутах встречи. Первый мяч был записан на защитника Виктора Мелехина как автогол.
Источник: YouTube-канал FONBET