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Сафонов высказался о пропущенных голах в игре со сборной Узбекистана

Вратарь сборной России Матвей Сафонов прокомментировал пропущенные им мячи в товарищеской встрече против Узбекистана (3:2).
Фото: телеграм-канал Сафонова
"Я не знал, что за спиной, поэтому тяжело ловить, - сказал Сафонов о первом пропущенном мяче. Второй прозвали самым медленным голом в истории сборной России? Возможно, возможно. Но…

Я действовал по угрозам, условно. Была угроза того, что может быть рикошет от защитника. Я ждал, пока его пролетит. Он убрал ногу. По итогу я реагировал просто на мяч, который вылетал".

Товарищеский матч, в котором сборная Узбекистана принимала на своем поле национальную команду России, состоялась в минувший четверг, 12 ноября. Игра проходила в Ташкенте на стадионе "Пахтакор" и закончилась волевой победой гостей со счетом 3:2. Россияне проигрывали 0:2 до 70-й минуты, после чего сумели совершить камбэк, трижды забив за девять минуте.

Напомним, хозяева поля поразили ворота Матвея Сафонова на пятой и 46-й минутах встречи. Первый мяч был записан на защитника Виктора Мелехина как автогол.

Источник: YouTube-канал FONBET

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