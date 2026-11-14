Семин отреагировал на критику Глушенкова со стороны игроков сборной России

"Это нормальная рабочая обстановка. Нагнетает пресса. Наверное, хотят, чтобы говорили про это.
В любом рабочем коллективе бывают определенные моменты, которые уладятся. Это наоборот хорошо — будут злее, как в последние 20 минут с Узбекистаном", - сказал Сёмин.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин, отвечая на вопрос о невызове в ноябре Максима Глушенкова, подчеркнул, что в национальную команду должны приезжать те, кто действительно хочет за нее выступать.
Также нападающий Константин Тюкавин и защитник Данил Круговой высказывали в прессе недовольство самоотдачей нападающего "Зенита" в товарищеском матче против Нигерии.
Источник: "Чемпионат"