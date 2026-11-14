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Семин отреагировал на критику Глушенкова со стороны игроков сборной России

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался о критике в адрес нападающего "Зенита" Максима Глушенкова от партнеров по национальной команде.
Фото: сборная России
"Это нормальная рабочая обстановка. Нагнетает пресса. Наверное, хотят, чтобы говорили про это.

В любом рабочем коллективе бывают определенные моменты, которые уладятся. Это наоборот хорошо — будут злее, как в последние 20 минут с Узбекистаном", - сказал Сёмин.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин, отвечая на вопрос о невызове в ноябре Максима Глушенкова, подчеркнул, что в национальную команду должны приезжать те, кто действительно хочет за нее выступать.

Также нападающий Константин Тюкавин и защитник Данил Круговой высказывали в прессе недовольство самоотдачей нападающего "Зенита" в товарищеском матче против Нигерии.

Источник: "Чемпионат"

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