Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
0 - 0 0 0
Эвертон1 тайм
Ньюкасл
1 - 0 1 0
Лестер1 тайм
Ливерпуль
0 - 1 0 1
Фулхэм1 тайм
Вулверхэмптон
0 - 1 0 1
Ипсвич1 тайм
Ноттингем Форест
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
0 - 0 0 0
ОсасунаЗавершен
Мальорка
1 - 1 1 1
Жирона1 тайм
Севилья
20:30
СельтаНе начат
Райо Вальекано
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
0 - 1 0 1
АталантаЗавершен
Удинезе
20:00
НаполиНе начат
Ювентус
22:45
ВенецияНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
0 - 2 0 2
Байер2 тайм
Майнц
2 - 0 2 0
Бавария2 тайм
Унион
1 - 1 1 1
Бохум2 тайм
Боруссия М
3 - 1 3 1
Хольштайн2 тайм
Санкт-Паули
20:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Марсель
0 - 0 0 0
Лилль1 тайм
Осер
21:00
ЛансНе начат
Реймс
23:00
МонакоНе начат

Тетрадзе обратился с пожеланием к Кавелашвили, ставшему президентом Грузии

Бывший российский футболист Омари Тетрадзе прокомментировал победу экс-нападающего "Алании" Михаила Кавелашвили на выборах президента Грузии.
Фото: "Чемпионат"
Ранее сообщалось, что Кавелашвили победил на выборах. Он был единственным кандидатом.

"Я желаю ему, чтобы он на этой должности, где очень высокая ответственность, принёс только пользу Грузии и его народу. Мы со своей стороны будем поддерживать, как сможем", — цитирует Тетрадзе "Чемпионат".

Кавелашвили является чемпионом России 1995 года в составе владикавказской "Алании". Нападающего включили в список 33 лучших игроков чемпионата России по итогам того сезона.

Форвард также поиграл в Европе. В частности, он защищал цвета швейцарских "Грассхопера", "Цюриха", английского "Манчестер Сити" и других клубов. За сборную Грузии нападающий забил девять мячей в 46 матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится