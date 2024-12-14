Ранее сообщалось, что Кавелашвили победил на выборах. Он был единственным кандидатом.
"Я желаю ему, чтобы он на этой должности, где очень высокая ответственность, принёс только пользу Грузии и его народу. Мы со своей стороны будем поддерживать, как сможем", — цитирует Тетрадзе "Чемпионат".
Кавелашвили является чемпионом России 1995 года в составе владикавказской "Алании". Нападающего включили в список 33 лучших игроков чемпионата России по итогам того сезона.
Форвард также поиграл в Европе. В частности, он защищал цвета швейцарских "Грассхопера", "Цюриха", английского "Манчестер Сити" и других клубов. За сборную Грузии нападающий забил девять мячей в 46 матчах.
Тетрадзе обратился с пожеланием к Кавелашвили, ставшему президентом Грузии
Бывший российский футболист Омари Тетрадзе прокомментировал победу экс-нападающего "Алании" Михаила Кавелашвили на выборах президента Грузии.
Фото: "Чемпионат"