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Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
14:00
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ЦСКА назвал состав на контрольный матч с тульским "Арсеналом"

Стало известно, кто в составе ЦСКА выйдет с первых минут на товарищескую игру.
Фото: ПФК ЦСКА
Сегодня, 14 ноября, состоится контрольный матч между столичным ЦСКА и тульским "Арсеналом". Игра пройдет на поле тренировочной базы "армейцев" в Ватутинках и начнется в 14:00 по московскому времени.

Стартовый состав: Тороп (К), Рейс, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Кармо, Фиров, Козлов, Алвес, Олейников, Мусаев, Лусиано

Запасные: Бесаев, Баровский, Николаев, Филюшин, Тверитнев, Баранов, Пономарчук, Вакулич, Хужахметов, Пасичник, Тарасенко, Воронов

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