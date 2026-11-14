Сегодня, 14 ноября, состоится контрольный матч между столичным ЦСКА и тульским "Арсеналом". Игра пройдет на поле тренировочной базы "армейцев" в Ватутинках и начнется в 14:00 по московскому времени.
Стартовый состав: Тороп (К), Рейс, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Кармо, Фиров, Козлов, Алвес, Олейников, Мусаев, Лусиано
Запасные: Бесаев, Баровский, Николаев, Филюшин, Тверитнев, Баранов, Пономарчук, Вакулич, Хужахметов, Пасичник, Тарасенко, Воронов
ЦСКА назвал состав на контрольный матч с тульским "Арсеналом"
Стало известно, кто в составе ЦСКА выйдет с первых минут на товарищескую игру.
Фото: ПФК ЦСКА