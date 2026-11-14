Сафонов оценил свое выступление за "ПСЖ" в прошлом сезоне

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов подвел личные итоги сезона 2025/2026.

Фото: телеграм-канал Сафонова

Закрываю этот год, поставив себе оценку "пять с большим плюсом", потому что все цели на сезон, которые ставил, я выполнил", - сказал Сафонов.