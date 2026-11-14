Сафонов оценил свое выступление за "ПСЖ" в прошлом сезоне

Закрываю этот год, поставив себе оценку "пять с большим плюсом", потому что все цели на сезон, которые ставил, я выполнил", - сказал Сафонов.
В голосовании за звание лучшего вратаря сезона по версии France Football победу одержал Унаи Симон из сборной Испании и "Атлетика" из Бильбао. Россиянин Матвей Сафонов занял четвертое место.
В прошлом сезоне голкипер сборной России выиграл конкуренцию у Люки Шевалье и стал основным игроком парижан. Вместе с "ПСЖ" Сафонов выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Источник: ТАСС