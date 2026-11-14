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Сафонов оценил свое выступление за "ПСЖ" в прошлом сезоне

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов подвел личные итоги сезона 2025/2026.
Фото: телеграм-канал Сафонова
"Я себе сказал, что задача, которую ставлю, — это попасть в топ-5 вратарей в Европе. По итогу у меня все получилось. В тот момент, когда я понял, что не выигрываю премию и занимаю четвертое место, я осознал, что сделал колоссальную работу за полгода, выиграл с командой все трофеи, выполнил свою цель максимум на сезон, что хотел.

Закрываю этот год, поставив себе оценку "пять с большим плюсом", потому что все цели на сезон, которые ставил, я выполнил", - сказал Сафонов.

В голосовании за звание лучшего вратаря сезона по версии France Football победу одержал Унаи Симон из сборной Испании и "Атлетика" из Бильбао. Россиянин Матвей Сафонов занял четвертое место.

В прошлом сезоне голкипер сборной России выиграл конкуренцию у Люки Шевалье и стал основным игроком парижан. Вместе с "ПСЖ" Сафонов выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Источник: ТАСС

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