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Владислав Левин перешел в "Младу Болеслав"

Полузащитник "Динамо" Владислав Левин перешел в "Младу Болеславу", сообщает официальный сайт московского клуба.

В нынешнем сезоне Владислав, которому 21 год, был заявлен за "Динамо-2", принял участие в 13 играх ПФЛ, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

За молодежную команду Лёвин дебютировал в 2013 году, сыграв за четыре сезона 83 матча, отличившись 8-ю забитыми мячами и став двукратным победителем этого турнира в составе "Динамо".
Теги: Динамо
Сегодня, 21:10
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