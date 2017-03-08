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Андрей Тихонов: мы бились головой о стену, но не смогли её пробить

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов прокомментировал нулевую ничью в матче 25-го тура ФНЛ с "Луч-Энергией".

"Команда не сыграла в то, что мы хотели сыграть. В этом заслуга "Луча", который хорошо оборонялся всей командой. В таких матчах все решает первый гол, но мы имели моменты, могли забить, но увы… Во втором тайме много атаковали, но сами понимаете, что когда десять человек обороняется против вас – забить очень тяжело. Это первая официальная игра, отсюда, наверное, какая-то нервозность, давление на игроков, ребята в какой-то мере не справились, но они старались, они молодцы, бились головой о стену, но не смогли ее пробить", — цитирует тренера официальный сайт красноярцев.
Теги: Тихонов Енисей СКА-Хабаровск
Вчера, 23:51
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