Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
0 - 1 0 1
ПармаЗавершен
Удинезе
1 - 2 1 2
ДженоаЗавершен

Камоцци: "Спартак" - главное разочарование первой части сезона РПЛ

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, дал оценку первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Считаю, Алексей Батраков — лучший футболист в первой части сезона. Лучший тренер — Мурад Мусаев. Главное разочарование — "Спартак", - приводит слова Камоцци "Матч ТВ".

После 18 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками. Московский "Спартак" располагается на шестой строчке с 29 баллами в своем активе. Ранее красно-белые объявили об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится