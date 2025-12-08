Камоцци: "Спартак" - главное разочарование первой части сезона РПЛ

"Считаю, Алексей Батраков — лучший футболист в первой части сезона. Лучший тренер — Мурад Мусаев. Главное разочарование — "Спартак", - приводит слова Камоцци "Матч ТВ".
После 18 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками. Московский "Спартак" располагается на шестой строчке с 29 баллами в своем активе. Ранее красно-белые объявили об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, дал оценку первой части сезона РПЛ.
