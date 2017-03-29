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Алексей Ребко: погашены все задолженности, кроме премиальных

Полузащитник "Луча-Энергии" Алексей Ребко сообщил, что клуб погасил все задолженности по заработной плате перед футболистами за исключением премиальных.

"Все задолженности перед футболистами "Луч-Энергии" были погашены, кроме премиальных", - цитирует Ребко "Чемпионат.сом".

Ранее сообщалось, что "Луч-Энергию" могут признать банкротом.
Теги: Ребко Луч-Энергия
Сегодня, 21:12
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