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Александр Бубнов: с таким составом "Динамо", думаю, будет в середине турнирной таблицы РФПЛ

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что "Динамо" с нынешним составом сможет бороться за место в середине турнирной таблице РФПЛ в следующем сезоне.

"С таким составом "Динамо", думаю, будет в середине турнирной таблицы РФПЛ. Костяк этой команды составляют игроки, которые уже играли в РФПЛ. Жаль, что нет Зобнина. Он колоссально прибавил. По хорошему можно позавидовать его здоровью, он очень быстро восстанавливается. Судя по всему, еще и профессионально относится к режиму", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Теги: Бубнов Динамо
Сегодня, 22:48
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№2 Написал: Эдуард Гиндин (Сегодня, 23:25) #
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В премьере, Панченко (нап. Динамо)
не сможет по 20 -30 голов забивать.
Здесь по круче игроки больше 15 -16 не колотят...
Регистрация: 31.12.2015
№1 Написал: Vinsat (Сегодня, 22:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вот Бубнов,ну по делу же говорит всё. Для меня каждое интервью Александра,как песня из которой слов не выкинуть.


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Регистрация: 17.04.2017
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