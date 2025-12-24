"У нас есть люди, способные заиграть в Англии. Из РПЛ любой может это сделать. Тот же Батраков в любое время может уехать в Европу. Но, думаю, чем раньше он это сделает, тем лучше будет", — приводит слова Жиркова Sport24.
Алексею Батракову 20 лет. Он является воспитанником академии "Локомотива" и играет в основном составе команды с 2024 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах за красно-зеленых, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и сделал 5 результативных передач. Батраков является лидером гонки бомбардиров РПЛ с 11 голами. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость российского игрока оценивается в 25 миллионов евро.
"Локомотив" идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Посе 18-ти туров в активе команды 37 очков.
Жирков: Батраков в любое время может уехать в Европу. Но чем раньше, тем лучше
Бывший футболист "Челси" и сборной России Юрий Жирков оценил перспективы россиян выступать на уровне европейских чемпионатов и английской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Локомотив"