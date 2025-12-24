"Я не знаком с Карседо лично и не могу ничего подробно о нём сказать. Но насколько мне известно, он достаточно амбициозный тренер. Для "Спартака" это очень важно. Ещё немаловажным моментом для такого клуба является квалификация тренера", - цитирует Рианчо "Советский Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" может назначить Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера - на данный момент специалист занимает аналогичную должность в кипрском "Пафосе". Ранее Карседо работал в испанских клубах "Реал Сарагоса" и "Ивиса", а также был помощником Унаи Эмери.
В ноябре текущего года московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера. Вадим Романов стал исполняющим обязанности главного тренера. По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками в своем активе.
"Достаточно амбициозный тренер". Рианчо - о Карседо, который может возглавить "Спартак"
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о Хуане Карлосе Карседо, который может возглавить красно-белых.
Фото: GETTY IMAGES