"Если брать статистику, то лучший ассистент — Сперцян, а лучший бомбардир — Батраков. Тогда Батраков, раз он лучший бомбардир", - приводит слова Дмитриева "Матч ТВ".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 15 забитых мячей и 6 результативных передач. На данный момент полузащитник является лучшим бомбардиром чемпионата России с 11 забитыми голами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 25 миллионов евро.
Футболист "Спартака" назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ
Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"