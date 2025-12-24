"На данный момент это — недостоверная информация. Мы ведем переговоры с рядом специалистов, идет поиск. Когда объявим официально, тогда и объясним — кто, что и почему", - цитирует Газизова "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что махачкалинское "Динамо" в ближайшее время назначит Вадима Евсеева на пост главного тренера. На данный момент специалист работает в новороссийском "Черноморце".
По итогам 18 сыгранных туров махачкалинцы занимают 13 место в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками в своем активе. В декабре клуб объявил об уходе Хасанби Биджиева с поста главного тренера.
В махачкалинском "Динамо" прокомментировали информацию о назначении Евсеева
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера.
Фото: ФК "Черноморец"