"Я не знаю, кто это такой, не знаю, что он из себя представляет. Обсуждать надо того, кто добивался чего-то в профессии. Для меня это очередной "зарабатыватель денег". Есть люди постарше — тот же Родионов, тот же Романцев, которые чего-то добивались, хотя бы с ними советовались бы", — приводит слова Ловчева "Советский спорт".
Ранее стало известно, что "Спартак" рассматривает вариант с назначением Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера. Испанский специалист на данный момент тренирует кипрский "Пафос", с которым в 2023 году выиграл чемпионат и Кубок страны. Ранее Карседо работал в "Реал Сарагосе" и "Ивисе", а также на протяжении 14 лет состоял в тренерском штабе Унаи Эмери.
В ноябре "Спартак" покинул Деян Станкович, который возглавлял команду с 2024 года. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов. Красно-белые ушли на зимнюю паузу в РПЛ на шестом месте, записав в свой актив 29 очков.
"Очередной "зарабатыватель денег". Ловчев – о тренере, которого может назначить "Спартак"
Фото: Getty Images