Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба в соцсети. Отмечается, что специалист подписал трудовое соглашение на полтора года.
66-летний специалист ранее работал в "Краснодаре", "Кубани" и "Факеле". В последний раз он занимал пост главного тренера в грозненском "Ахмате". Под его руководством команда стала пятой в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2022/23. Кроме того, Ташуев возглавлял махачкалинский "Анжи", который вместе с ним выходил в Премьер-лигу. Также специалист привел "Шахтёр" Солигорск к серебру чемпионата Белоруссии и победе в Кубке страны.
На данный момент "Енисей" занимает 13 место в турнирной таблице Первой Лиги. После 21 встречи команда набрала 23 очка.
"Енисей" официально назначил Ташуева главным тренером
Красноярский "Енисей" объявил о назначении Сергея Ташуева на должность главного тренера команды.
Фото: ФК "Ахмат"