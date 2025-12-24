Словенский футболист назвал самый популярный клуб в России

— А в России "Зенит" — самая популярная команда?
— Да, a ещё "Спартак". У этих команд самая большая фанатская база. Но я люблю "Зенит", поэтому самой популярной назову именно их, - цитирует Дркушича "Советский Спорт".
Ваня Дркушич выступает за петербургский "Зенит" с августа 2024 года. Всего словенец провел за клуб во всех турнирах 30 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее защитник выступал в России за "Сочи".
По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата России, московский "Спартак" занял четвертое место. За последние семь лет "Зенит" шесть раз становился чемпионом страны.
Фото: ФК "Зенит"