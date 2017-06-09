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Михаил Опарин перешел в "Тосно"

Голкипер Михаил Опарин стал игроком "Тосно", сообщает официальный сайт клуба.

Трудовой договор с новичком команды подписан на 3 года.
Теги: Тосно
Сегодня, 19:59
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