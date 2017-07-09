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Евгений Калешин: наша задача одна – повышение в классе и возвращение "Кубани" в Премьер-Лигу

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин прокомментировал победу своей команды в матче против "Томи" (4:1).

"Поздравляю всех болельщиков с началом первенства! Сегодняшняя победа, на наш взгляд, была заслуженной и справедливой. Наверное, мы имели небольшое преимущество, потому что нашей команде в нынешнем составе уже год, тогда как у "Томи" команда по сути новая. Наша задача одна – повышение в классе и возвращение "Кубани" в Премьер-Лигу", - цитирует Калешина официальный сайт клуба.
Теги: Калешин Кубань Томь
Сегодня, 01:17
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