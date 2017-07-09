Евгений Калешин: наша задача одна – повышение в классе и возвращение "Кубани" в Премьер-Лигу

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин прокомментировал победу своей команды в матче против "Томи" (4:1).
"Поздравляю всех болельщиков с началом первенства! Сегодняшняя победа, на наш взгляд, была заслуженной и справедливой. Наверное, мы имели небольшое преимущество, потому что нашей команде в нынешнем составе уже год, тогда как у "Томи" команда по сути новая. Наша задача одна – повышение в классе и возвращение "Кубани" в Премьер-Лигу", - цитирует Калешина официальный сайт клуба.
"Поздравляю всех болельщиков с началом первенства! Сегодняшняя победа, на наш взгляд, была заслуженной и справедливой. Наверное, мы имели небольшое преимущество, потому что нашей команде в нынешнем составе уже год, тогда как у "Томи" команда по сути новая. Наша задача одна – повышение в классе и возвращение "Кубани" в Премьер-Лигу", - цитирует Калешина официальный сайт клуба.
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