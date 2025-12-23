"Пошел на повышение. Из пятой лиги перешёл в Первую лигу. Это очень хороший опыт, но надо двигаться вперед. Я не сторонник того, чтобы отсиживаться и ждать чего?то. Если есть шанс, надо им пользоваться", - цитирует Комбарова "Матч ТВ".
Бывший футболист московского "Спартака" Дмитрий Комбаров возглавил вторую команду красно-белых в январе 2024 года. Под его руководством команда заняла вторую строчку в дивизионе "Б" Второй лиги. Летом этого года российский специалист был назначен главным тренером "Чайки".
По итогам первой части чемпионата "Чайка" занимает последнее 20-е место в турнирной таблице Первой лиги, находясь в зоне вылета.
"Не сторонник отсиживаться и ждать". Комбаров объяснил уход из "Спартака-2"
Дмитрий Комбаров рассказал, почему решил покинуть пост главного тренера второй команды "Спартака".
Фото: ФК "Чайка"