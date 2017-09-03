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Валерий Петраков: такую оборону, как у "Сибири", достаточно тяжело взломать

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал поражение от "Сибири" (0:1) в гостевом матче 11-го тура ФНЛ.

"Неоднозначное мнение о матче: по содержанию игры мы хозяевам ни в чём не уступили, но уступили в самом важном - счёте. Одна-единственная ошибка привела к взятию наших ворот, мы не смогли правильно организовать игру, и однозначных моментов во втором тайме для того, чтобы сравнять счёт, к сожалению, не было. Такую оборону, как у "Сибири", достаточно тяжело взломать, хотя я в перерыве подсказывал футболистам, что нужно больше скоростных и индивидуальных действий, что нужно создавать моменты и зарабатывать штрафные, но у нас всё это было на подступах. За исключением верховой борьбы, которую мы чаще выигрывали, отметить нечего. Поэтому такой плачевный итог", - цитирует Петракова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Петраков Томь Сибирь
Сегодня, 22:30
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