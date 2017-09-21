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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Аленичев: мои ребята показали фантастический футбол
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев высказался о матче 1/16 финала Кубка России с "Ахматом" (3:0).
– Много сил и эмоций сегодня отдано. Сегодня мои ребята, считаю, показали на фоне сильного соперника, команды премьер-лиги, которая выставила сильнейший состав, фантастический футбол. Результат сегодня впечатлил и вас, и наших болельщиков! Футбол у нас был сегодня очень сильный. Порадовало, что ребята не испугались такого грозного соперника, как "Ахмат", а где-то даже его превосходили.
Сейчас не хотелось бы говорить много комплиментов в адрес ребят, которые они, конечно, заслужили, потому что в воскресенье не менее серьезная и важная игра с "Крыльями Советов". У нас до матча два дня. Попросил парней, чтобы профессионально отнеслись к подготовке к следующей игре.
- Сегодня состав "Енисея" подвергся ротации, бережете силы к матчу с "Крыльями"?
– Повторюсь, через два дня очередная игра чемпионата, а до этого был тяжелый ритм – три игры за десять дней. Некоторым ребятам нужен был отдых. Но тому же Иванову, Камешу и Козлову я перед игрой сказал, что они получат небольшую игровую практику, чтобы быть в тонусе.
Пресс-служба "Енисея"
– Много сил и эмоций сегодня отдано. Сегодня мои ребята, считаю, показали на фоне сильного соперника, команды премьер-лиги, которая выставила сильнейший состав, фантастический футбол. Результат сегодня впечатлил и вас, и наших болельщиков! Футбол у нас был сегодня очень сильный. Порадовало, что ребята не испугались такого грозного соперника, как "Ахмат", а где-то даже его превосходили.
Сейчас не хотелось бы говорить много комплиментов в адрес ребят, которые они, конечно, заслужили, потому что в воскресенье не менее серьезная и важная игра с "Крыльями Советов". У нас до матча два дня. Попросил парней, чтобы профессионально отнеслись к подготовке к следующей игре.
- Сегодня состав "Енисея" подвергся ротации, бережете силы к матчу с "Крыльями"?
– Повторюсь, через два дня очередная игра чемпионата, а до этого был тяжелый ритм – три игры за десять дней. Некоторым ребятам нужен был отдых. Но тому же Иванову, Камешу и Козлову я перед игрой сказал, что они получат небольшую игровую практику, чтобы быть в тонусе.
Пресс-служба "Енисея"
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