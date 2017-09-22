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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (3)
Болельщики "Крыльев Советов" смогут бесплатно посетить матч с "Енисеем"
Билеты для болельщиков "Крыльев Советов" на матч 15-го тура ФНЛ с "Енисеем", который состоится 24 сентября в 14:00 (17:00 местного вр.) в Красноярске, на футбольной арене "Енисей" будут бесплатными.
Проход на гостевую трибуну в сектор №6 начнется за 1 час до начала матча. Вход на стадион с южного входа, со средствами поддержки (баннерами) будет прекращен через 10 минут после начала матча.
ФК "Крылья Советов"
Проход на гостевую трибуну в сектор №6 начнется за 1 час до начала матча. Вход на стадион с южного входа, со средствами поддержки (баннерами) будет прекращен через 10 минут после начала матча.
ФК "Крылья Советов"
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