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Болельщики "Крыльев Советов" смогут бесплатно посетить матч с "Енисеем"

Билеты для болельщиков "Крыльев Советов" на матч 15-го тура ФНЛ с "Енисеем", который состоится 24 сентября в 14:00 (17:00 местного вр.) в Красноярске, на футбольной арене "Енисей" будут бесплатными.

Проход на гостевую трибуну в сектор №6 начнется за 1 час до начала матча. Вход на стадион с южного входа, со средствами поддержки (баннерами) будет прекращен через 10 минут после начала матча.

ФК "Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов Енисей
Сегодня, 20:45
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