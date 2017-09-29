Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:28
Андрей Николаев: Иванович сильнее Смольникова, он не позволяет себе бестолковых падений в атаке (7)
Андрей Николаев: Иванович сильнее Смольникова, он не позволяет себе бестолковых падений в атаке (7)
12:58
Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Анатолий Бышовец: "Локомотиву" после успеха в ЛЕ будет легче восстановиться к игре с "Динамо" (1)
Олег Веретенников: для любого игрока стать тренером – самый логичный путь
Экс-форвард волгоградского "Ротора" и посол Волгограда как города-организатора ЧМ-2018 Олег Веретенников рассказал, как решил стать тренером.
"Впервые мысль о том, что я хотел бы стать тренером, пришла ко мне в Бельгии: я играл в "Льерсе", наставником которого был Вальтер Меувс – известный футболист, финалист чемпионата Европы 1980 года. Мне очень понравился его подход к работе, манера общения с игроками. Помню, мы проиграли какой-то матч. На следующий день выходим на тренировку, а на поле мячами выложена наша игровая схема. Меувс стоит рядом, взглядом приглашает нас подойти поближе. Это был своеобразный разбор игры: он выбирал мяч, бил по нему, обращаясь при этом к игроку, и объяснял, что было плохого в его игре, на что стоит обратить внимание. Игроки, которые заканчивают карьеру и прощаются с футболом, часто впадают в ступор: "А дальше-то куда?" Мне кажется, для любого игрока стать тренером – самый логичный путь. Во-первых, ты уже многое знаешь. Во-вторых, ты понимаешь игроков, потому что сам через все это проходил. Ну и, наконец, тебе проще адаптироваться к другой реальности, уже вне поля", - цитирует Веретенникова welcome2018.com.
"Впервые мысль о том, что я хотел бы стать тренером, пришла ко мне в Бельгии: я играл в "Льерсе", наставником которого был Вальтер Меувс – известный футболист, финалист чемпионата Европы 1980 года. Мне очень понравился его подход к работе, манера общения с игроками. Помню, мы проиграли какой-то матч. На следующий день выходим на тренировку, а на поле мячами выложена наша игровая схема. Меувс стоит рядом, взглядом приглашает нас подойти поближе. Это был своеобразный разбор игры: он выбирал мяч, бил по нему, обращаясь при этом к игроку, и объяснял, что было плохого в его игре, на что стоит обратить внимание. Игроки, которые заканчивают карьеру и прощаются с футболом, часто впадают в ступор: "А дальше-то куда?" Мне кажется, для любого игрока стать тренером – самый логичный путь. Во-первых, ты уже многое знаешь. Во-вторых, ты понимаешь игроков, потому что сам через все это проходил. Ну и, наконец, тебе проще адаптироваться к другой реальности, уже вне поля", - цитирует Веретенникова welcome2018.com.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.