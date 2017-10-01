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Жолт Хорняк: я не очень доволен игрой нашей команды

Главный тренер "Луча-Энергии" Жолт Хорняк прокомментировал ничейный результат матча против "Ротора".

"Сегодня я не очень доволен игрой нашей команды. Начали очень медленно, робко и в результате пропустили необязательный гол после "стандарта". Сегодня я дал шанс Оливеру Празновски, но его игрой не очень доволен. Иностранец должен быть сильнее, чем свой игрок, чтобы рассчитывать на место в составе.

После пропущенного гола мы все равно не играли в свою, комбинационную игру, действовали очень медленно. Только после перерыва, после разговора в раздевалке что-то стало получаться. Но это все равно не та игра, которую мы хотим видеть в исполнении "Луча". Я доволен тем, что во втором тайме показали характер. Но этого недостаточно", - цитирует Хорняка официальный сайт.
Теги: Луч-Энергия Ротор
Сегодня, 10:30
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