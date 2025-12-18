- "Спартаку" нужно укрепиться, взять по одному футболисту в каждую линию: защитника получше, хорошего и забивного нападающего, - сказал Павлюченко "Чемпионату".
После первого круга "Спартак" располагается на шестом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 29 очков в 18 сыгранных матчах. После увольнения Деяна Станковича команду возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Вадим Романов.
Павлюченко рассказал, какие позиции стоит укрепить "Спартаку"
Экс-игрок "Спартака" Роман Павлюченко поделился мнением, какие позиции стоит укрепить красно-белым.
Фото: ФК "Спартак"