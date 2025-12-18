Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Павлюченко рассказал, какие позиции стоит укрепить "Спартаку"

Экс-игрок "Спартака" Роман Павлюченко поделился мнением, какие позиции стоит укрепить красно-белым.
Фото: ФК "Спартак"
- "Спартаку" нужно укрепиться, взять по одному футболисту в каждую линию: защитника получше, хорошего и забивного нападающего, - сказал Павлюченко "Чемпионату".

После первого круга "Спартак" располагается на шестом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 29 очков в 18 сыгранных матчах. После увольнения Деяна Станковича команду возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Вадим Романов.

