Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
3 - 1 3 1
Хамрун СпартансЗавершен
Слован
1 - 0 1 0
ХеккенЗавершен
Спарта
3 - 0 3 0
АбердинЗавершен
Майнц
2 - 0 2 0
СамсунспорЗавершен
Легия
4 - 1 4 1
ЛинкольнЗавершен
Страсбург
3 - 1 3 1
БрейдабликЗавершен
Омония
0 - 1 0 1
РакувЗавершен
Динамо Киев
2 - 0 2 0
НоаЗавершен
Лозанна
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Райо Вальекано
3 - 0 3 0
ДритаЗавершен
АЕК Ларнака
1 - 0 1 0
ШкендияЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 2 2 2
КуПСЗавершен
Целе
0 - 0 0 0
ШелбурнЗавершен
Шахтер
0 - 0 0 0
РиекаЗавершен
Сигма
1 - 2 1 2
ЛехЗавершен
АЕК Афины
3 - 2 3 2
Университатя КрайоваЗавершен
Зриньски
1 - 1 1 1
РапидЗавершен
АЗ Алкмар
0 - 0 0 0
ЯгеллонияЗавершен

Суперкубок Италии

Наполи
2 - 0 2 0
МиланЗавершен

"Любые ограничения негативно влияют на развитие футбола". Российский тренер - о лимите

Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
"Сейчас в очередной раз ведутся споры о лимите на легионеров, планируется его резкое ужесточение. Мне это не нравится. Моя позиция такова: любые ограничения негативно влияют на развитие футбола. Конкуренция должна быть прозрачной и здоровой", - приводит слова Тедеева "СЭ".

Ранее Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в Российской Премьер-Лиге будет изменен лимит на легионеров. На данный момент клубам чемпионата России разрешено вносить в заявку 13 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле не более 8 легионеров. Через несколько сезонов правило будет приведено к значению "10 в заявке, 5 на поле".

Лимит будет вводиться поэтапно, а изменения могут быть внесены уже со следующего сезона.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится