"Любые ограничения негативно влияют на развитие футбола". Российский тренер - о лимите

"Сейчас в очередной раз ведутся споры о лимите на легионеров, планируется его резкое ужесточение. Мне это не нравится. Моя позиция такова: любые ограничения негативно влияют на развитие футбола. Конкуренция должна быть прозрачной и здоровой", - приводит слова Тедеева "СЭ".
Ранее Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в Российской Премьер-Лиге будет изменен лимит на легионеров. На данный момент клубам чемпионата России разрешено вносить в заявку 13 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле не более 8 легионеров. Через несколько сезонов правило будет приведено к значению "10 в заявке, 5 на поле".
Лимит будет вводиться поэтапно, а изменения могут быть внесены уже со следующего сезона.
Фото: ФК "Акрон"