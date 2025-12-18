"Артига работал в "Химках", но ничего такого не показал. Есть российские тренеры, тот же Владимир Федотов сидит без работы. Он доказал, что сильный тренер — выиграл Кубок, занимал вторые места с "Сочи" и ЦСКА.
Мне кажется, надо давать российским специалистам работать. Но брать Артигу, который ничего не выиграл, с "Химками" шёл на вылет, а потом его убрали — такое себе решение", - цитирует Гришина "Советский Спорт".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что казанский "Рубин" в ближайшее время отправит Рашида Рахимова в отставку с поста главного тренера. Сообщалось, что новым наставником казанцев может стать Франк Артига, который ранее работал в подмосковных "Химках" и "Родине".
После 18 сыгранных туров казанцы располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 набранными очками в своем активе. Франк Артига на данный момент является главным тренером "Петру Атлетику" из Анголы.
"Надо давать российским специалистам работать". Гришин - о возможном назначении Артиги в "Рубин"
Экс-игрок "Рубина" Александр Гришин высказался о возможном назначении Франка Артиги на пост главного тренера казанского клуба.
Фото: ФК "Химки"