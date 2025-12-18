Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
3 - 1 3 1
Хамрун СпартансЗавершен
Слован
1 - 0 1 0
ХеккенЗавершен
Спарта
3 - 0 3 0
АбердинЗавершен
Майнц
2 - 0 2 0
СамсунспорЗавершен
Легия
4 - 1 4 1
ЛинкольнЗавершен
Страсбург
3 - 1 3 1
БрейдабликЗавершен
Омония
0 - 1 0 1
РакувЗавершен
Динамо Киев
2 - 0 2 0
НоаЗавершен
Лозанна
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Райо Вальекано
3 - 0 3 0
ДритаЗавершен
АЕК Ларнака
1 - 0 1 0
ШкендияЗавершен
Целе
0 - 0 0 0
ШелбурнЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 2 2 2
КуПСЗавершен
Шахтер
0 - 0 0 0
РиекаЗавершен
Сигма
1 - 2 1 2
ЛехЗавершен
АЕК Афины
3 - 2 3 2
Университатя КрайоваЗавершен
АЗ Алкмар
0 - 0 0 0
ЯгеллонияЗавершен
Зриньски
1 - 1 1 1
РапидЗавершен

Суперкубок Италии

Наполи
2 - 0 2 0
МиланЗавершен

"Надо давать российским специалистам работать". Гришин - о возможном назначении Артиги в "Рубин"

Экс-игрок "Рубина" Александр Гришин высказался о возможном назначении Франка Артиги на пост главного тренера казанского клуба.
Фото: ФК "Химки"
"Артига работал в "Химках", но ничего такого не показал. Есть российские тренеры, тот же Владимир Федотов сидит без работы. Он доказал, что сильный тренер — выиграл Кубок, занимал вторые места с "Сочи" и ЦСКА.

Мне кажется, надо давать российским специалистам работать. Но брать Артигу, который ничего не выиграл, с "Химками" шёл на вылет, а потом его убрали — такое себе решение", - цитирует Гришина "Советский Спорт".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что казанский "Рубин" в ближайшее время отправит Рашида Рахимова в отставку с поста главного тренера. Сообщалось, что новым наставником казанцев может стать Франк Артига, который ранее работал в подмосковных "Химках" и "Родине".

После 18 сыгранных туров казанцы располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 набранными очками в своем активе. Франк Артига на данный момент является главным тренером "Петру Атлетику" из Анголы.

