Глава РФС отреагировал на игру Сафонова с "Фламенго"

Глава РФС Александр Дюков отреагировал на игру российского вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка с "Фламенго" (1:1 осн, 2:1 пен).

Фото: Getty Images

- Поздравляю Матвея Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке ФИФА и выдающейся игрой в финальном матче турнира! Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен быть лучшим на самом высоком уровне, - сказал Дюков.



Напомним, вчера, 17 декабря, "ПСЖ" обыграл "Фламенго" (1:1, по пенальти 2:1). В послематчевой серии пенальти Сафонов отразил четыре подряд удара с точки. Матч с "Фламенго" стал для Матвея Сафонова четвертым в сезоне. С "ПСЖ" россиянин выиграл уже шесть титулов.



Источник: телеграмм-канал РФС