Черчесов: "Спартак" и "Динамо" ко мне не обращались

- Ни "Динамо", ни "Спартак" ко мне не обращались. На сегодняшний день, я не знаю, о чём вы говорите. Говорю, как есть, - сказал Черчесов на YouTube-канале BADAEV PODCAST.
Напомним, Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" в августе 2025 года, сменив Александра Сторожука. За это время грозненцы провели 20 матчей - 7 побед, 4 ничьих и 9 поражений.
На данный момент "Ахмат" идет 8-м месте в РПЛ с 22 очками в 18 матчах.
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов ответил на вопрос, поступали ли ему предложения от топ-клубов.
Фото: ФК "Ахмат"